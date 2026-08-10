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10.08.2026 06:31:29
Menivim - The New Reit: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Menivim - The New Reit ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Menivim - The New Reit die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,04 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Menivim - The New Reit 0,050 ILS je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 73,9 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,7 Millionen ILS in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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