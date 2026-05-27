Menivim - The New Reit: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Menivim - The New Reit ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Menivim - The New Reit die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69,3 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,7 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at