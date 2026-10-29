Mennica Polska präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mennica Polska stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,97 PLN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 629,9 Millionen PLN gegenüber 420,3 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at