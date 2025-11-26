Mennica Polska veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mennica Polska präsentierte in der am 24.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 7,97 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 PLN je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Mennica Polska mit einem Umsatz von insgesamt 420,3 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 30,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at