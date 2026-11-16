Mennica Skarbowa hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mennica Skarbowa hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,23 PLN gegenüber 3,94 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,56 Prozent auf 268,2 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 313,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at