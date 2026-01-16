|
Menon Bearings hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Menon Bearings hat am 15.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,65 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,980 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Menon Bearings 769,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 583,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
