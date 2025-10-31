Menon Bearings vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Menon Bearings hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 625,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 593,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at