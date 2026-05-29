Menon Pistons: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Menon Pistons präsentierte in der am 28.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,87 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,830 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,32 Prozent auf 732,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 557,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,02 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Menon Pistons hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,04 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at