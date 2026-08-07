Menon Pistons präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Menon Pistons hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,61 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,71 Prozent auf 832,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 802,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at