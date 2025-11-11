Menon Pistons präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Menon Pistons hat am 09.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Menon Pistons hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,31 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 745,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 13,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 653,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

