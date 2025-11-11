|
11.11.2025 06:31:28
Menon Pistons präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Menon Pistons hat am 09.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Menon Pistons hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,31 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 745,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 13,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 653,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.