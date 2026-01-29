|
Menon Pistons: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Menon Pistons hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 1,26 INR gegenüber 1,14 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 761,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 631,1 Millionen INR in den Büchern standen.
