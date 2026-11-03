Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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03.11.2026 10:45:05
Menopause specialist sold in €2.6bn private equity deal
Carlyle and PAI Partners agree to sell women’s health business for almost double what they paid four years agoWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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