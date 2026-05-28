Menora Mivtachim hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Menora Mivtachim hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,43 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,16 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,94 Milliarden ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,65 Milliarden ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at