Menora Mivtachim veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Menora Mivtachim hat am 30.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,44 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Menora Mivtachim 3,42 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 4,87 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,97 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at