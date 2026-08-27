Menora Mivtachim: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Menora Mivtachim hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,64 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,80 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,74 Milliarden ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,65 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at