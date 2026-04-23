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23.04.2026 06:31:29
Mensch und Maschine Software SE präsentierte Quartalsergebnisse
Mensch und Maschine Software SE hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mensch und Maschine Software SE 0,620 EUR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 71,6 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mensch und Maschine Software SE einen Umsatz von 66,0 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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