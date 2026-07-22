Mensch und Maschine Software SE präsentierte Quartalsergebnisse

Mensch und Maschine Software SE hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mensch und Maschine Software SE 0,430 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 59,2 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at