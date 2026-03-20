20.03.2026 06:31:28

Mensch und Maschine Software SE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mensch und Maschine Software SE hat am 17.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,360 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Mensch und Maschine Software SE im vergangenen Quartal 61,5 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mensch und Maschine Software SE 55,8 Millionen EUR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,91 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Mensch und Maschine Software SE 1,80 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 26,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 238,59 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 325,84 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,95 EUR und einen Umsatz von 239,75 Millionen EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

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