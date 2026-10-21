Mensch und Maschine Software SE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mensch und Maschine Software SE hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,390 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56,2 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 58,6 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at