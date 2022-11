Menschenrechtler: Professor in Irans Kurdenprovinz festgenommen

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran ist nach Angaben von Menschenrechtlern ein Professor der Universität Sanandadsch festgenommen worden. Der aktuelle Aufenthaltsort des Literaturexperten Behrooz Chamanara sei unbekannt, berichtete die in Oslo ansässige Organisation Hengaw am Samstag. Von offizieller Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

Chamanara hatte 2014 an der Georg-August-Universität Göttingen über kurdische Literatur promoviert. Berichten zufolge soll er sich an der Hochschule in Sanandadsch, Hauptstadt der iranischen Provinz Kurdistan, kritisch zu den Protesten geäußert haben.

Auslöser der Massenproteste war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini Mitte September. Sie starb im Polizeigewahrsam, nachdem sie wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verhaftet worden war. Ausgehend von den Kurdenregionen erfassten die Proteste das Land wie ein Lauffeuer. Nach Einschätzungen von Menschenrechtlern wurden mindestens 450 Demonstranten getötet und rund 18 000 Protestteilnehmer verhaftet./arb/DP/men