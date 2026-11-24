STRASSBURG (dpa-AFX) - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet am Dienstag (ab 10.30 Uhr) über die Behandlung von Migranten an den Grenzen von Polen, Lettland und Litauen zu Belarus. Gruppen afghanischer, irakischer und kubanischer Staatsangehöriger klagten vor dem Gericht in Straßburg, weil sie sich durch die Situation an den Grenzen in den Jahren 2021 und 2022 in ihren Menschenrechten verletzt sehen, etwa durch Verstöße gegen das Folterverbot und Verbot von pauschalen Ausweisungen ohne Einzelfallprüfung. Es handelt sich um drei einzelne Verfahren gegen Polen, Lettland und Litauen.

Die Regierungen der drei Länder argumentierten unter anderem mit einem Notfall. Sie warfen Belarus eine Instrumentalisierung von Migration vor. Belarus habe in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht. Migrantinnen und Migranten hätten dies ausgenutzt. Von den Regierungen der drei Länder hieß es zudem, die Beschwerdeführer hätten legale Wege zur Einreise gehabt, diese aber nicht wahrgenommen. Die Kläger sind der Ansicht, dass eine mögliche Instrumentalisierung die Verantwortung der Staaten nicht beeinflusse.

Der Migrations- und Menschenrechtsexpertin Grazyna Baranowska zufolge haben die Entscheidungen eine "eine erhebliche praktische Relevanz, da sich die Frage nach dem Umgang mit Flüchtlingsschutz und Menschenrechten an den Grenzen in Notfallsituationen derzeit an zahlreichen EU-Außengrenzen stellt". Sollte die Instrumentalisierung tatsächlich eine Rolle spielen, wäre dies mit einer grundlegenden Änderung der bisherigen Rechtsprechung verbunden, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Wie viel der Gerichtshof am Ende in seinen Urteilen jedoch dazu sagen wird, ist laut Baranowska "sehr schwer einzuschätzen"./vni/DP/mis