Mental Health Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mental Health Technologies lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 11,24 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mental Health Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 9,01 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,38 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,65 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at