17.11.2025 06:31:29
Mental Health Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mental Health Technologies lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,01 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,00 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Mental Health Technologies 1,65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
