Mental Health Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mental Health Technologies hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,21 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,45 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,75 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at