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17.08.2026 06:31:29
Mental Health Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mental Health Technologies hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 8,04 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,30 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mental Health Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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