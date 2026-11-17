BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Mental Health
|
17.11.2026 17:33:00
Mentale Belastung im Fokus: BVB-Coach Kovac gibt Einblicke, Aktie schwächer
Kovac erklärte: "Beispielsweise ist es wichtig, gut zu schlafen. Ich habe mir die Unterstützung einer Schlafforscherin geholt, um besser in den Tiefschlaf zu finden." Zudem verfolge er bestimmte Rituale: "Mindestens drei Mal die Woche Laufeinheiten oder ins Gym. Vorm Schlafengehen frühzeitig das Handy weglegen, warm duschen, damit der Körper merkt, dass er zur Ruhe kommen soll. Kontrolliertes Essen. Kein Alkohol."
Kovac: "Ich darf nichts lesen!"
Kovac versucht zudem, die Berichterstattung über sich in den Medien nicht zu verfolgen. "Ich darf nichts lesen! Selbst wenn das meiste, was über meine Arbeit in den Medien erscheint, nichts mit der Realität zu tun hat, hat es dennoch einen Impact auf mein Denken", sagte er.
Kovac sei "nicht auf Social Media, und wenn mir beim Googeln mal eine Schlagzeile unterkommt, schiebe ich sie sofort weg. Wichtige Infos kriege ich von unserem Pressesprecher. Erst wenn die Saison vorbei ist, im Urlaub, schau ich manchmal im Rückblick, was da während der Spielzeit so geschrieben wurde."
Die BVB-Aktie gibt via XETRA zeitweise 0,65 Prozent auf 3,05 Euro nach.
/the/DP/jha
DORTMUND (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
|
13.11.26
|BVB beendet umstrittene Partnerschaft mit Rheinmetall (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Watzke fordert von Nmecha Verzicht auf umstrittenen Jubel (dpa-AFX)
|
09.11.26
|BVB-Abwehrchef Anton verletzt, Klopp holt Baku (dpa-AFX)
|
07.11.26
|BVB-Aktie: Bayern und BVB weiter an der Spitze (dpa-AFX)
|
07.11.26
|Nmecha schießt Dortmund zum Pflichtsieg gegen Elversberg (dpa-AFX)
|
06.11.26
|ROUNDUP/Zerrung: Guirassy fehlt Dortmund gegen Elversberg (dpa-AFX)
|
05.11.26
|EQS-AFR: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-AFR: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,05
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.