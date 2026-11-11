Mentice Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mentice Registered hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,51 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mentice Registered ein EPS von -0,010 SEK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mentice Registered 72,6 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 70,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at