Eurobattery Minerals Aktie
WKN DE: A2PG12 / ISIN: SE0012481570
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21.09.2026 13:50:03
Mentor-Vereinbarung von Eurobattery Minerals gekündigt
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Stockholm, 21. September 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die Mangold Fondkommission AB („Mangold“) die Mentor-Vereinbarung mit dem Unternehmen heute mit sofortiger Wirkung gekündigt hat.
Das Unternehmen wird den Markt weiterhin gemäß den geltenden Börsenvorschriften informieren.
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Über Eurobattery Minerals
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Kontakte
Roberto García Martínez – CEO
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com
Ansprechpartner Investor Relations
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie
21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2402374 21.09.2026 CET/CEST
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