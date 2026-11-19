Mera hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,55 Prozent auf 6,3 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at