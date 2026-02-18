18.02.2026 06:31:28

Mera: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mera veröffentlichte am 16.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mera im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 140,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,2 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 2,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Mera vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,650 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,80 Prozent auf 17,74 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,16 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

