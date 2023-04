Merantix-Gründerin Büttner: KI-Regulierung der EU "kann Totengräber sein"

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Die Regulierungspläne der EU in Bezug auf KI -Technologie könnten zum "Totengräber für europäische KI-Innovationen" werden, befürchtet Nicole Büttner in der aktuellen Folge des ntv-Podcasts "So techt Deutschland". Die Merantix-Gründerin wünscht sich eine differenzierte Betrachtung von KI.