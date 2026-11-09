MercadoLibre Aktie

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WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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09.11.2026 02:44:36

MercadoLibre: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, MercadoLibre (NASDAQ:MELI) announced an FX-neutral revenue increase of 41% year over year alongside $676 million in operating income. Management sacrificed 40 basis points of operating margin to fund logistics capacity and affiliate marketing. Long-term investors need to know if these upfront spending choices build lasting competitive advantages. Three key takeaways from management explain how these capital choices position the business.

MercadoLibre expanded its fulfillment footprint by nearly 20% in the third quarter ahead of the peak shopping season, incurring upfront costs before shipping volume arrived. Despite these short-term shipping headwinds, shipping cost per unit in Brazil dropped 5% year over year on an FX-neutral basis.

Management allocated extra capital to its social media creator network in Brazil, pushing sales and marketing expenses up 40 basis points sequentially to 11.6% of net revenue. The regional affiliate network surpassed 12 million members, expanding product discovery beyond traditional search channels.

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