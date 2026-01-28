MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
28.01.2026 16:15:00
MercadoLibre and Chipotle: 2 Consumer Names With Serious Pricing Power
Pricing power is one of the best qualities to look for in a business. It means a company's product is so valuable to customers that it can raise prices without losing demand. Over time, that kind of leverage helps companies stay profitable during rough economic patches.Two consumer-facing leaders showing that kind of strength today are MercadoLibre (NASDAQ: MELI) and Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG). Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
