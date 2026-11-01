MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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01.11.2026 11:30:00
MercadoLibre and Dutch Bros Have Fallen More Than 30% From Their Record Highs. Here's Why Both Are Worth Buying Now.
The S&P 500 is hitting new highs, but that doesn't mean every great stock is soaring this year. There are all kinds of reasons a top stock could move down in a strong bull market, and sometimes, that creates investing opportunities.
Consider MercadoLibre (NASDAQ: MELI) and Dutch Bros (NYSE: BROS). Both of these stocks have incredible long-term potential, but they're 37% and 49% off their highs, respectively. Here's why you should buy them on the dip.
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