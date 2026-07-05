MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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05.07.2026 20:45:00
MercadoLibre and Walmart Are Both Down This Year. Which Stock Should Investors Buy?
Strong financial results don't always translate into share price appreciation, and no one knows this better than MercadoLibre (NASDAQ: MELI) and Walmart (NASDAQ: WMT). Both stocks have frustrated investors this year. Market worries and short-term pressures, including tariffs and inflation, have overshadowed the strong fundamentals of both companies.The question now is, amid this pullback, which stock is the better buy? Walmart's first-quarter fiscal 2027 (ended April 30, 2026) revenue grew a little more than 7% year over year. More impressively, Walmart's global advertising business grew 37%, while e-commerce jumped up 26%. Walmart reported negative free cash flow of $1.9 billion, largely due to ongoing investments in automation and technology. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.06.26
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16.06.26
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