27.02.2026 06:31:29

MercadoLibre: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MercadoLibre hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 132,04 ARS. Im letzten Jahr hatte MercadoLibre einen Gewinn von 104,89 ARS je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12 587,34 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 107,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MercadoLibre einen Umsatz von 6 055,13 Milliarden ARS eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 408,76 ARS beziffert, während im Vorjahr 287,48 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 35 984,43 Milliarden ARS gegenüber 19 024,98 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen