MercadoLibre: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MercadoLibre hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 132,04 ARS. Im letzten Jahr hatte MercadoLibre einen Gewinn von 104,89 ARS je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12 587,34 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 107,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MercadoLibre einen Umsatz von 6 055,13 Milliarden ARS eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 408,76 ARS beziffert, während im Vorjahr 287,48 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 35 984,43 Milliarden ARS gegenüber 19 024,98 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at