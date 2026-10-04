MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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04.10.2026 11:02:00
MercadoLibre Costs Around $1,700 a Share. Here's Why I'd Still Buy One.
Investors may have soured on MercadoLibre (NASDAQ: MELI) stock. Although the company continues to report considerable revenue growth, increased competition and the rising number of non-performing loans led to a drop in the stock price over the last year.
Currently, I am a shareholder. Still, even if I did not yet own shares, I would buy this top e-commerce company, and the price of around $1,700 per share would not be an obstacle.
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