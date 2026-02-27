MercadoLibre gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MercadoLibre hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,60 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,56 Prozent auf 8,76 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 39,40 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 37,69 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 28,89 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 39,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at