|
27.02.2026 06:31:29
MercadoLibre gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MercadoLibre hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,60 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,56 Prozent auf 8,76 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 39,40 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 37,69 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 28,89 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 39,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.