MercadoLibre gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MercadoLibre hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 8,32 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat MercadoLibre 10,75 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at