MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
02.03.2026 18:00:08
MercadoLibre Hits $14.5 Billion Sales as New $829 Million Position Surfaces
Eagle Capital Management initiated a new position in MercadoLibre (NASDAQ:MELI), acquiring 411,549 shares in the fourth quarter, according to a February 17, 2026, SEC filing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Eagle Capital Management opened a new stake in MercadoLibre, acquiring 411,549 shares. At quarter-end, the position was valued at $828.97 million, reflecting the initial acquisition and changes in share price during the period.MercadoLibre, Inc. is a leading e-commerce and fintech platform in Latin America. The company leverages its integrated marketplace, payments, and logistics infrastructure to drive growth and deepen customer engagement across multiple verticals. Its diversified business model and regional expertise position it as a dominant player in the evolving digital economy of Latin America.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
