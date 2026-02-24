MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
24.02.2026 23:13:22
Mercadolibre Inc. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Mercadolibre Inc. (MELI) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.997 billion, or $39.40 per share. This compares with $1.911 billion, or $37.69 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 39.1% to $28.893 billion from $20.777 billion last year.
Mercadolibre Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.997 Bln. vs. $1.911 Bln. last year. -EPS: $39.40 vs. $37.69 last year. -Revenue: $28.893 Bln vs. $20.777 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
23.02.26
|Ausblick: MercadoLibre gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
12.02.26