MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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04.11.2026 22:14:46
Mercadolibre Inc. Reveals Advance In Q3 Income
(RTTNews) - Mercadolibre Inc. (MELI) reported earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $448 million, or $8.83 per share. This compares with $421 million, or $8.32 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 36.6% to $4.384 billion from $3.209 billion last year.
Mercadolibre Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $448 Mln. vs. $421 Mln. last year. -EPS: $8.83 vs. $8.32 last year. -Revenue: $4.384 Bln vs. $3.209 Bln last year.
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