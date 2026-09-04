MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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04.09.2026 11:40:00
MercadoLibre Is Building the Infrastructure Latin America's Economy Will Run on for Decades. Here's Why That Makes It a Forever Hold.
MercadoLibre (NASDAQ: MELI), the largest e-commerce company in Latin America, went public 19 years ago. A $10,000 investment in its IPO would be worth over $1 million today. From 2007 to 2025, its revenue surged from $85 million to $28.9 billion. That growth was driven by its expansion from a consumer-to-consumer marketplace into an integrated regional e-commerce, fulfillment, and fintech ecosystem across Latin America. Let's see how MercadoLibre built that infrastructure, and why it makes it a great stock to buy and hold forever.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu MercadoLibre Inc
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24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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24.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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17.08.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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17.08.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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17.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start stärker (finanzen.at)
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