MercadoLibre Aktie

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

12.03.2026 12:05:00

MercadoLibre Is Down 33% in Recent Months. Is This a Once-in-a-Lifetime Buying Opportunity?

A one-time highflier that has struggled recently is MercadoLibre (NASDAQ: MELI). The stock has fallen 33% from its 52-week high. Challenges in its e-commerce and fintech businesses have weighed on the stock.Now the question for investors is whether this constitutes a buying opportunity or if investors should look out below for more selling in this consumer discretionary stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
