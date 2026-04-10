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10.04.2026 09:05:00

MercadoLibre Is Investing Heavily in AI. Will This Bet Pay Off for the Stock in 2026 and Beyond?

Like most technology-centric companies, Latin America's e-commerce powerhouse MercadoLibre (NASDAQ: MELI) is using artificial intelligence to improve its results. As CFO Martín de los Santos commented during the company's fourth-quarter earnings call, "We are seeing clear evidence that our investments in artificial intelligence are accelerating revenue."The numbers confirm his claim. On a constant-currency basis, MercadoLibre's Q4 revenue growth accelerated to a year-over-year pace of 47%.Also like so many other companies investing in AI, however, this one's spending is uncomfortably steep. Although MercadoLibre didn't detail exactly how much it invested in artificial intelligence last year, these outlays are a big reason that this company's 2025 net income only improved about half as much as its sales did. That's the chief reason its stock is down 35% from last May's peak.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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