MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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05.11.2026 17:43:01
MercadoLibre Pays Up to Win Shoppers’ Loyalty
After the market closed yesterday, MercadoLibre (NASDAQ:MELI) reported third-quarter revenue of $10.75 billion, up 45% from a year ago. Operating income fell 6% to $676 million, and the operating margin shrank to 6.3% from 9.8% a year earlier. The stock fell about 6% in pre-market trading this morning.
Much of that lost profit went to shoppers. For Team Rule Breakers, which has recommended the stock twice in Stock Advisor since 2023, that choice is a direct test of what draws customers to a business and keeps them there.
The fifth of six Rule Breakers Traits is: Strong Consumer Appeal
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