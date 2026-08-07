GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
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07.08.2026 18:41:00
MercadoLibre Quarterly Revenue Just Topped $10 Billion for the First Time. Is the Post-Earnings Sell-Off a Gift for Long-Term Investors?
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) nailed it on the top line this week. Latin America's leading e-commerce and fintech provider saw its net revenue surge 50% to $10.2 billion for the second quarter, its first time delivering 11-figure top-line results.Here are just some of the neat things about its blowout performance:Unfortunately for MercadoLibre and its investors, the market always dives beneath the surface before declaring that the water is fine. Bottom-line results, while better than expected, were rough. The stock responded by sliding as much as 8% on Thursday before settling for a 5% decline by the close.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu GIFT INC. Registered Shs
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|-0,92%
|MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
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|MercadoLibre Inc
|1 567,00
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