MercadoLibre stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MercadoLibre hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 110,40 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MercadoLibre noch ein Gewinn pro Aktie von 92,07 ARS in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 16 123,17 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9 843,02 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at