MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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27.07.2026 17:03:30
Mercadolibre Stock: Time to Buy the Fintech Pivot?
In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Jeff Santoro break down the evolution of Mercadolibre (NASDAQ: MELI) from pure-play bet on e-commerce in Latin America to higher-risk, higher-reward investment in its payments and lending business, along with all the e-commerce upside, too. *Stock prices used were from the afternoon of Jul. 17, 2025. The video was published on Jul. 24, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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