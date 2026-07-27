MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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27.07.2026 10:55:00
MercadoLibre Stock: Why This E-Commerce Leader Can Outperform the Market Over the Next 5 Years
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) stock has fallen by 31% from its previous peak as Wall Street focuses on near-term margin pressure and intensifying competition. Yet the business continues to expand rapidly in Latin America's e-commerce market, potentially setting the stage for market-beating returns in the next five years.Its lower margins are not a result of competition, but rather of its higher near-term spending on infrastructure to support growth. This makes the stock a compelling buy for patient investors.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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10.07.26
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24.06.26
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24.06.26
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